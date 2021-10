Nazione, Vlahovic, la squadra è con lui: al Franchi altra pioggia di insulti?

Le accuse di lunedì a Vlahovic? Solo un antipasto di quello che accadrà domenica al Franchi nel match contro il Cagliari. Soprattutto in caso di prestazione negativa. La squadra però è totalmente dalla parte del calciatore, nelle prossime ore potrebbe intervenire la società per chiedere di stemperare i toni. In serie A del resto ci sono anche altre situazioni simili, tipo il caso Insigne il quale ancora non rinnova con il Napoli. Lo scrive La Nazione.

