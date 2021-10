Gazzetta, Vlahovic, la Juventus non ha 80-90 milioni, studia un piano. Difficile l’addio a gennaio

La Juventus evidentemente interessata a Vlahovic non può assecondare le richieste prospettate agli uomini di Commisso: 80-90 milioni per il cartellino. Semmai alla Continassa pensano ad un’operazione che includa delle contropartite tecniche e con una quotazione economica non superiore a 60 milioni di euro. Il divario è troppo netto per parlare di trattative in questa fase. E’ vero che oltre al Dortmund ci sono altri grandi club europei sulle tracce. Gli addetti ai lavori puntano sull’ingresso del Bayern Monaco. Così pure va messa in preventivo l’attenzione del Tottenham. Nessuno però pare intenzionato a muoversi a gennaio. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

