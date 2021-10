Gazzetta, agenti Vlahovic-Fiorentina al muro contro muro: gli ultimatum dei viola non funzionano

Ieri la Bild ha dato forza alle indiscrezioni che vedono il Borussia Dortmund interessato a Vlahovic per la sua successione ad Haaland. In effetti il manager gallonerà Zorc ha garantito un incasso da 75 milioni per la vendita del norvegese: dunque ha i soldi per soddisfare le esigenze della proprietà viola. Ma Vlahovic e i suoi rappresentanti serbi sono dello stesso avviso? L’interrogativo è tutt’altro che retorico. Già in estate Ristic ha faticato a dialogare con l’Atletico Madrid del Cholo, che pure aveva raggiunto un’intesa di massima con la dirigenza della Fiorentina.

Il rapporto non è mai stato facile in questi mesi e la sensazione è che gli ultimi avvenimenti abbiano intorbidito ancor di più le acque. Ai soci serbi di Ristic sta piacendo poco la strategia della società e ciò impedisce che si possa individuare in tempi brevi un percorso condiviso. E questo è il punto più delicato perché l’entourage del giocatore va per conto proprio: senza rinnovare e senza dare peso agli ultimatum. Un autentico muro contro muro. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

