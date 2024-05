Gazzetta: “Bologna su Italiano ma il mister della Fiorentina piace molto anche in Premier League”

Tormentone Thiago Motta. Questa sera Bologna e Juventus si sfideranno per la lotta al terzo posto e mentre i giocatori si sfidano in campo, sulle panchine si prepara a prendere inizio un vero e proprio intreccio di mercato. Sì, perché Giuntoli è pronto per accogliere proprio l’allenatore rossoblù, mentre a Bologna Saputo sta cercando di fare muro in tutti i modi. Non sarà facile trattenere l’ex Spezia. Tra i candidati ci sono Maurizio Sarri, Raffaele Pallidino e Vincenzo Italiano.L’allenatore della Fiorentina piace non poco a Saputo e potrebbe essere la soluzione migliore. Il tecnico però piace molto, anche in Premier League. Infine, attenzione al Mister X o a un nome straniero. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.