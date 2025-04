Corriere Fiorentino svela: “Comuzzo seguito da tutte le big italiane e da un paio di club di Premier”

Pietro Comuzzo, in Conference League, nella gara di domani contro il Celje, si riprenderà il posto da titolare. Il giovane difensore, ad inizio stagione (è sempre utile ricordarlo), si è imposto con veemenza e personalità sul campo, al punto da attirare le attenzioni del mercato, lo seguono praticamente tutte le big italiane e almeno un paio di club di Premier, e della Nazionale, salvo poi, nella fisiologica gestione di una stagione, ritrovarsi non di rado in panchina.

A livello di presenza sul rettangolo di gioco, infatti, Comuzzo è passato dalle 17 partite giocate da titolare su 19 nel girone d’andata ad essere chiamato in causa solo 5 volte dal primo minuto nelle 12 gare successive (450 minuti); nelle ultime settimane, il dato si è fatto ancor più inequivocabile, con appena 119 minuti giocati nelle ultime cinque partite di Serie A, tra cui il rientro di Pongracic. La sensazione è che, in una stagione così adrenalinica, anche un periodo in cui riprendere la (rin)corsa possa giovare a Comuzzo. Lo scrive il Corriere Fiorentino.