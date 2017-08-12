Ex viola: Hegazy e Salah subito in gol all'esordio in Premier League con West Brom e Liverpool
Inizio da incorniciare, in Premier League, per i due ex egiziani viola, Hegazy e Salah. il primo ha addirittura regalato i 3 punti al West Bromwich, contro il Bornemouth (1-0 finale). Salah, invece, h...
A cura di Redazione Labaroviola
12 agosto 2017 18:30
Inizio da incorniciare, in Premier League, per i due ex egiziani viola, Hegazy e Salah. il primo ha addirittura regalato i 3 punti al West Bromwich, contro il Bornemouth (1-0 finale). Salah, invece, ha segnato all'esordio nel 3-3 del Liverpool contro il Watford.