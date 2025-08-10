10 Agosto 2025 · Ultimo aggiornamento: 09:42

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Firenze, Stadio Artemio Franchi, 08.05.2025, Fiorentina-Betis, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

Rassegna Stampa

Corriere dello Sport: “Milan ed osservatori dalla Premier per Comuzzo, la Fiorentina chiede 35 milioni”

Redazione

La cessione di Comuzzo potrebbe sbloccare il mercato viola

Tutto ruota attorno a eventuali cessioni. Ieri gli osservatori dello United (e di altre squadre di Premier) hanno visto da vicino Comuzzo, uscito poco dopo la mezz’ora di gioco all’Old Trafford per un problema allo stomaco. Il classe 2005 ha tanti estimatori. Ce n’è anche uno in Italia, il Milan, che con i soldi della cessione di Thiaw (indirizzato verso il Newcastle) potrebbe bussare alla porta della Fiorentina: la richiesta dei viola è di 35 milioni. Una cessione come quella di Comuzzo potrebbe sbloccare il mercato. Lo scrive il Corriere dello Sport.

