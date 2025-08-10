Corriere dello Sport: “Milan ed osservatori dalla Premier per Comuzzo, la Fiorentina chiede 35 milioni”

Tutto ruota attorno a eventuali cessioni. Ieri gli osservatori dello United (e di altre squadre di Premier) hanno visto da vicino Comuzzo, uscito poco dopo la mezz’ora di gioco all’Old Trafford per un problema allo stomaco. Il classe 2005 ha tanti estimatori. Ce n’è anche uno in Italia, il Milan, che con i soldi della cessione di Thiaw (indirizzato verso il Newcastle) potrebbe bussare alla porta della Fiorentina: la richiesta dei viola è di 35 milioni. Una cessione come quella di Comuzzo potrebbe sbloccare il mercato. Lo scrive il Corriere dello Sport.