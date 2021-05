Nazione, Milenkovic verso la Premier: Gattuso vuole fare un ultimo tentativo per tenerlo

Nikola Milenkovic lascerà la Fiorentina. Ora il suo procuratore deve portare un’offerta congrua alla Fiorentina, visto il contratto in scadenza nel 2022, quindi per non andarsene a parametro zero. Già molti mesi fa aveva deciso di lasciare i Viola a fine stagione per dirigersi in Premier. Nei prossimi giorni Ramadani incontrerà i dirigenti della Fiorentina, Gattuso vorrebbe fare un ultimo tentativo per tenerlo. In pressing Liverpool, City e United. Lo riporta La Nazione.

