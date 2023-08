Dall’Inghilterra fanno sapere: “Castrovilli non vale 12 milioni con un ginocchio in queste condizioni”

È stata indubbiamente la notizia del giorno non solo in casa Fiorentina, ma in tutto il calciomercato del nostro paese. Gaetano Castrovilli non ha superato le visite mediche con il Bornemouth dopo che il club inglese e quello viola avevano chiuso l’affare sulla base di 12 milioni di euro più bonus. Ieri il calciatore classe 1997 aveva raggiunto l’Inghilterra per svolgere le visite mediche e mettere la firma sul suo nuovo contratto ma qualcosa è andato storto.

Questa mattina alle ore 12 la Fiorentina attraverso un comunicato ha spiegato: “Si comunica che il giocatore Gaetano Castrovilli , sottoposto nella giornata di ieri a visite mediche propedeutiche alla finalizzazione del contratto d’acquisto da parte del Bournemouth , farà rientro in Italia nella giornata odierna , poiché i risultati degli esami medici effettuati non sono stati ritenuti idonei.

Il calciatore rientrerà pertanto in Italia per tornare a disposizione della Fiorentina a partire dalla giornata di lunedì e svolgere la regolare attività agonistica avendo superato in Italia tutte le visite mediche necessarie per lo svolgimento dell’attività agonistica”, il comunicato ufficiale della Fiorentina”

In pratica il Bournemouth, fanno sapere fonti vicine al club, non ha ritenuto all’altezza dell’investimento le condizioni del ginocchio di Castrovilli. Ricordiamo che il numero dieci viola nell’aprile del 2022 ha riportato la rottura della capsula, del legamento crociato anteriore e posteriore, dei menischi (interno ed esterno) e del collaterale (esterno e mediale) del ginocchio sinistro.

Un infortunio di una gravità assoluta dal quale è stato però pienamente recuperato nel corso dell’ultima stagione dove ha giocato 26 partite e segnando 4 gol tra campionato, Coppa Italia e Conference League. Anche nel corso di questo ritiro precampionato il calciatore ha svolto tutti gli allenamenti con la squadra viola e giocando anche le amichevoli, l’ultima a Grosseto martedì scorso. Si trattava quindi di un giocatore pienamente recuperato.

E quindi cosa è successo? Il Bournemouth, che per lui doveva spendere 12 milioni, dopo averlo fatto visitare, ha ritenuto le sue condizioni non all’altezza dell’esborso economico e non si è fidato del suo attuale stato fisico. Una vera e propria grana per la Fiorentina che adesso dovrà cercare di vendere nuovamente il giocatore oppure fargli rinnovare il contratto che scade fra 10 mesi.

