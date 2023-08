Gazzetta: “Castrovilli, la Fiorentina vuole sapere se è sano. Grande botta al morale del ragazzo”

Scrive La Gazzetta dello Sport, Castrovilli si dovrà sottoporre ad artroscopia di controllo programmata al fine di indagare lo stato del ginocchio sinistro. Lo ha reso noto anche il club viola. Il professor Mariani svolgerà questo esame, lo stesso che l’ha operato nell’aprile del 2022. Pochi giorni fa Castrovilli non ha superato le visite mediche con il Bournemouth, che era pronto a investire circa 14 milioni per portare il giocatore in Premier League. E ora? La Fiorentina intende accertarsi che Castrovilli è sano e può regolarmente giocare la stagione. Lo farà in viola? Possibile, anche se al momento non ci sono certezze. Certo anche dal punto di vista del morale per il ragazzo è una bella botta cosi come dal lato economico lo è per il club che vede sfumare i circa 14 milioni tra fisso e bonus.

LEGGI ANCHE, RETROSCENA BELTRAN, FIORENTINA FURIOSA CONTRO LA ROMA, CHIAMATA INFUOCATA DI BARONE CON DIRIGENTI GIALLOROSSI