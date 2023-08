Repubblica: “Castrovilli via dalla Fiorentina per 15mln+3 di bonus. Al Bournemouth quinquennale da 3,5 milioni”

L’addio di Castrovilli, scrive Repubblica, non poteva che essere l’argomento del giorno. Dopo gli ultimi mancati tentativi di rinnovo il centrocampista è pronto a volare in Premier League e indossare la maglia del Bournemouth. Una trattativa decollata nelle ultime ore e che nel giro di poco tempo ha portato alla fumata bianca: alla Fiorentina andranno quindici milioni più tre di bonus, mentre il calciatore firmerà un contratto di cinque anni a tre milioni e mezzo a stagione. L’epilogo arriva al termine di un’estate vissuta sempre sul filo del rasoio, tra un accordo mai trovato su un contratto in scadenza nel 2024 e una permanenza che si faceva ogni giorno meno sicura. Per quanto le parti avessero approcciato al rinnovo con la voglia di proseguire insieme non ci sono mai stati punti di contatto tangibili: la Fiorentina aveva offerto uno stipendio al ribasso, 1,5 milioni, vogliosa di capire bene il suo status fisico dopo il rientro dall’infortunio, peraltro riuscito alla grande come dimostrato negli ultimi sei mesi della scorsa stagione. Gaetano dal canto suo, pur volendo mantenere riconoscenza verso la società che lo aveva lanciato nel grande calcio, aveva legato le richieste economiche, 2,5 milioni e stipendio da big, a una centralità tecnica. In sintesi Castrovilli chiedeva sì un ingaggio importante, ma chiarezza su quale sarebbe stato il suo percorso dentro la Fiorentina di Italiano 2023- 2024, dopo mesi vissuti da jolly tra mediano e trequartista. Richieste che non sono state accontentate che hanno portato all’addio di un giocatore su cui tutti si immaginavano un lieto fine.

