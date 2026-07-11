Jimenez alla Fiorentina, tutti i dettagli sulla formula: diritto di riscatto e quote legate alle presenze
Emergono i particolari dell'intesa tra club viola e Bournemouth: solo diritto di riscatto, ma una formula che può portare la Fiorentina ad acquisire il 90% del cartellino
Emergono nuovi dettagli sull'operazione che porterà Alex Jimenez alla Fiorentina. Secondo quanto raccolto, il club viola ha definito con il Bournemouth una formula articolata, costruita per garantire ampia libertà di scelta sul futuro del giocatore.
L'esterno spagnolo approda a Firenze con la formula del prestito accompagnato da un diritto di riscatto fissato a 20 milioni di euro. Si tratta esclusivamente di un diritto: nell'accordo, infatti, non è prevista alcuna clausola che possa trasformarlo in obbligo al raggiungimento di determinati obiettivi.
L'intesa prevede inoltre che, in caso di riscatto, il Bournemouth conservi il 30% sull'eventuale futura rivendita del calciatore. Tuttavia, la Fiorentina si è assicurata la possibilità di ridurre progressivamente questa percentuale.
Il club viola potrà infatti acquistare un ulteriore 10% del cartellino versando 3 milioni di euro, e successivamente rilevare un altro 10% con un ulteriore investimento della stessa entità. In questo modo, con una spesa complessiva di 26 milioni di euro, la Fiorentina arriverebbe a detenere il 90% dei diritti economici del giocatore, lasciando al Bournemouth soltanto il 10% sulla futura rivendita.
L'accordo comprende anche alcune clausole legate al rendimento di Jimenez. Se il giocatore raggiungerà le 30 presenze nella sua prima stagione in maglia viola, scatterà automaticamente l'acquisizione del primo 10% aggiuntivo. Un ulteriore 10% diventerà invece obbligatorio al raggiungimento delle 60 presenze complessive con la Fiorentina, anche nell'eventuale seconda stagione.
Una formula studiata nei dettagli, che permette alla Fiorentina di valutare la crescita del giocatore nel tempo, mantenendo al contempo la possibilità di aumentare progressivamente la propria quota sul cartellino in base al suo impatto in maglia viola.