Come riportato da Gianluca Di Marzio, il Bournemouth ha chiuso la trattativa per l’arrivo di Gaetano Castrovilli. Operazione a sorpresa che porterà l’italiano in Premier League. L’ormai ex giocatore della Fiorentina partirà domani per arrivare in Inghilterra. Nelle casse dei viola saranno versati 12 milioni più bonus.

LE PAROLE DELL’EX DIRETTORE SPORTIVO DELL’UDINESE