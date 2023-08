Marino sicuro: “Beto mai chiesto dalla Fiorentina fino a quando ero all’Udinese. Fidatevi di Pradè”

Pierpaolo Marino, ex direttore sportivo dell’Udinese, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno per parlare di mercato e Fiorentina. Queste le sue dichiarazioni:

“Infantino? La fisicità non è il suo forte ma nella Fiorentina hanno militato giocatori che non hanno brillato per la loro fisicità come Pizarro. Infantino è un ventenne con voglia e mezzi per migliorare, una mezzala con grande qualità tecnica che è in grado di andare anche sulle corsie esterne.

Arthur e Mina? Con la difficoltà del mercato sono scelte intelligenti e magari sorprenderanno sul campo. La parola viene sempre dal campo ed anche Mina è una scommessa importante perchè ha giocato poco nell’Everton. Penso poi che questo sia solo l’inizio e la Fiorentina farà altro sul mercato.

Sutalo e Grabara? Il primo è un nome importante e non so se ci siano trattative in corso. Sutalo è un giocatore che mi piace ed infatti sopra c’è anche l’Aajax. Io posso dire che conosco Pradè da una vita e con Barone e Burdisso penso ci si possa fidare e sono convinto che faranno ottime cose.

Io alla Fiorentina in passato? Si è praticamente una carriera che sono stato vicino alla Fiorentina. Già negli anni ’80 quando ero ad Avellino e tante volte sono stato accostato con i Della Valle. Adesso la Fiorentina è in buone mani e la ritengo una squadra simpatica perchè anche quest’anno in campo con l’Udinese sono stato accolto con simpatia dai tifosi della Fiorentina.

Cabral o Jovic? Ho trattato Cabral quando ero all’Udinese e lui giocava al Basilea ed era un giocatore che ci piaceva molto: quindi dico più lui di Jovic. Secondo me l’attacco lo rinforzeranno, Daniele Pradè è un volpone e sa che molti colpi di mercato si fanno negli ultimi giorni.”

