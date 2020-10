Di Marzio, Joshua King è stato proposto alla Fiorentina. Sul norvegese c’è anche il Torino

In caso di partenza di Chiesa, l’eventuale sostituto potrebbe essere Callejon, che sembrava vicino al ritorno in Spagna, a cui i viola pensano da qualche giorno. Lo spagnolo è promesso sposo e se si andasse in questa direzione le parti dovrebbero sistemare solo alcuni dettagli per chiudere. Per l’attacco inoltre è stato proposto Joshua King, attaccante norvegese del Bournemouth che piace anche al Torino. Si va avanti a trattare con il River Plate per Martinez Quarta. Lo scrive Gianlucadimarzio.com.

