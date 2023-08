Retroscena Castrovilli, le condizioni del suo ginocchio hanno fatto cambiare idea al Bournemouth

Clamoroso quanto accaduto stamattina con Gaetano Castrovilli che è stato rispedito al mittente dal Bournemouth che lo aveva acquistato dalla Fiorentina per 12 milioni di euro. Il calciatore viola aveva svolto nella giornata di ieri le visite mediche e oggi sarebbe dovuto essere un calciatore del club inglese ma le cose sono cambiate quando il club ha visto le condizioni del suo ginocchio e non lo ha più ritenuto all’altezza dell’investimento. Questo però non pregiudica un nuovo trasferimento con un altro club. Da qui la notizia comunicata al ragazzo e il ritorno a Firenze fissato già nella giornata di oggi, da lunedi tornerà a disposizione di Vincenzo Italiano. La più danneggiata in questo momento è la società viola con Castrovilli con un contratto in scadenza fra 11 mesi e un valore di mercato che crolla, dunque parecchio deprezzato dopo questa vicenda.

IL COMUNICATO DELLA FIORENTINA SULLA VICENDA