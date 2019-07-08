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Dragowski, le offerte dalla Premier complicano le cose, ma la Fiorentina resta positiva

Secondo La Nazione, l’inserimento del Bournemouth sta complicando i dialoghi tra la Fiorentina e l’agente di Bartłomiej Drągowski, che ieri ha confidato a un tifoso di voler restare. La sensazione, co...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
08 luglio 2019 12:33
Dragowski, le offerte dalla Premier complicano le cose, ma la Fiorentina resta positiva - Roma, Stadio Olimpico, 07.10.2018, Lazio-Fiorentina, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Dragowski
Roma, Stadio Olimpico, 07.10.2018, Lazio-Fiorentina, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Dragowski
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Secondo La Nazione, l’inserimento del Bournemouth sta complicando i dialoghi tra la Fiorentina e l’agente di Bartłomiej Drągowski, che ieri ha confidato a un tifoso di voler restare. La sensazione, comunque, è che si possa definire tutto senza arrivare allo scontro sul tema rinnovo di un contratto in scadenza nel giugno 2021. L’ex Jagiellonia non pare preoccupare Pradè, sicuro di superare il momento parlandoci e conferma la stima e la fiducia del club, tuttavia il polacco richiede ulteriori certezze sul fatto che la Fiorentina punti solo su di lui per la porta

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