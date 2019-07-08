Dragowski, le offerte dalla Premier complicano le cose, ma la Fiorentina resta positiva

Secondo La Nazione, l’inserimento del Bournemouth sta complicando i dialoghi tra la Fiorentina e l’agente di Bartłomiej Drągowski, che ieri ha confidato a un tifoso di voler restare. La sensazione, co...

A cura di Redazione Labaroviola 08 luglio 2019 12:33

Roma, Stadio Olimpico, 07.10.2018, Lazio-Fiorentina, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Dragowski

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