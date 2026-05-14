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Effetto Iraola: il Bournemouth punta l'Europa e Andoni sfida Guardiola per il trono di Premier

Il tecnico basco è tra i candidati ad essere il manager dell'anno

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
14 maggio 2026 18:08
Effetto Iraola: il Bournemouth punta l'Europa e Andoni sfida Guardiola per il trono di Premier -
Iraola
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Andoni Iraola ha trasformato il Bournemouth in una delle realtà più entusiasmanti della Premier League. L’ex bandiera dell’Athletic Bilbao, dopo l’ottimo lavoro svolto al Rayo Vallecano, sta guidando i "Cherries" verso un traguardo europeo storico, con il sogno Champions League che non sembra più un’utopia. Questa ascesa vertiginosa ha acceso i riflettori del mercato internazionale sul tecnico basco, finito nel mirino di diversi club prestigiosi, tra cui la Fiorentina. Il valore della sua gestione è certificato dalla candidatura al premio di allenatore dell'anno in Premier League, dove Iraola si contenderà il titolo con giganti del calibro di Guardiola e Arteta, oltre alle sorprese Carrick, Andrews del Brentford e Le Bris del Sunderland.

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