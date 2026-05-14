Effetto Iraola: il Bournemouth punta l'Europa e Andoni sfida Guardiola per il trono di Premier

Il tecnico basco è tra i candidati ad essere il manager dell'anno

Andoni Iraola ha trasformato il Bournemouth in una delle realtà più entusiasmanti della Premier League. L’ex bandiera dell’Athletic Bilbao, dopo l’ottimo lavoro svolto al Rayo Vallecano, sta guidando i "Cherries" verso un traguardo europeo storico, con il sogno Champions League che non sembra più un’utopia. Questa ascesa vertiginosa ha acceso i riflettori del mercato internazionale sul tecnico basco, finito nel mirino di diversi club prestigiosi, tra cui la Fiorentina. Il valore della sua gestione è certificato dalla candidatura al premio di allenatore dell'anno in Premier League, dove Iraola si contenderà il titolo con giganti del calibro di Guardiola e Arteta, oltre alle sorprese Carrick, Andrews del Brentford e Le Bris del Sunderland.