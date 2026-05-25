Dall'Inghilterra riportano: "Il Milan spinge per Iraola, nessun altro contatto con altri club italiani"

I media inglesi riportano di un interessamento del Milan per il basco

I destini di Fiorentina e Milan continuano a intrecciarsi sul mercato e, dopo i rumors sul forte interesse dei rossoneri per Fabio Paratici, il terreno di scontro tra i due club si sposta adesso direttamente sulla panchina. Al centro dei desideri di entrambe le società c'è Andoni Iraola, tecnico basco fresco di addio al Bournemouth. Secondo quanto rimbalza dall'Inghilterra tramite Sky Sports News, il Milan avrebbe già avviato i primi contatti con l'entourage dell'allenatore in vista della prossima stagione, dovendo però fare i conti con una fitta concorrenza europea che vede in prima fila anche Crystal Palace e Bayer Leverkusen. Nelle indiscrezioni d'oltremanica non viene invece menzionata la Fiorentina, che pure considera Iraola il vero grande sogno per il dopo-Italiano, nonostante il candidato numero uno per la panchina viola resti Fabio Grosso. Visto il forte pressing del Milan e delle big estere, l'ambizioso obiettivo di mercato della dirigenza toscana sembra tuttavia destinato a rimanere soltanto una suggestione irraggiungibile.