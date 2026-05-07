Corriere Fiorentino: “Iraola nome più apprezzato ma difficile, quasi impossibile convincerlo a lasciare Premier”

Iraola obiettivo numero uno, ma l’opzione più credibile è quella che porta a Grosso

Sul taccuino di Paratici ci sono due nomi. Nella lista quello dello spagnolo Iraola è il profilo più apprezzato, ma consapevole di una concorrenza fortissima (dopo l’addio al Bournemouth, su di lui c’è il Chelsea) Paratici sa perfettamente che convincere un tecnico emergente a lasciare la Premier League è quasi una missione impossibile, motivo per cui l’opzione Grosso resta la più credibile. Ancora un po’ di pazienza, insomma, per sciogliere tutti i dubbi. E intanto sotto con altri 90 minuti a caccia della salvezza (e di una riscossa dopo la figuraccia di Roma), nei quali farsi anche un’idea di quanto sia cresciuto come allenatore quel De Rossi spesso vicino alla panchina viola ma probabilmente destinato ad altre avventure professionali. Lo scrive il Corriere Fiorentino.