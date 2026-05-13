Nazione: “Contatti tra Paratici e Iraola, che ha lasciato una porta aperta alla Fiorentina. C’è il Palace”

Paratici sonda anche opportunità in arrivo dalla Premier

Occhio però alle piste estere: in virtù della sua conoscenza, Paratici sta sondando anche opportunità in arrivo dalla Premier e in tal senso va seguito con attenzione il nome di Andoni Iraola, attuale tecnico del Bournemouth col quale nei giorni scorsi il club viola avrebbe avuto alcuni contatti. Il mister spagnolo, seguito anche dal Crystal Palace, ha lasciato una porta aperta ma ha fatto sapere di voler prima valutare altre opportunità. Lo riporta La Nazione.