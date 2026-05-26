Sky Sport riporta: "Iraola incontrerà il Milan nelle prossime ore" sfuma per la Fiorentina?
Il tecnico del Bournemouth potrebbe arrivare in Italia al posto di Allegri e non in viola
A cura di Redazione Labaroviola
26 maggio 2026 13:28
Come riportato dal giornalista ed esperto di mercato Gianluca Di Marzio, Andoni Iraola sarebbe molto vicino ad arrivare in rossonero al posto di Allegri, esonerato ieri dal Milan dopo il disastro che ha dato l'esclusione dalla prossima Champions. Il tecnico basco incontrerà la dirigenza rossonera nelle prossime ore per vedere se sarà lui il nuovo allenatore del Milan, quindi il basco è prossimo a sfumare per la panchina viola nonostante la stima di Paratici nei suoi confronti.