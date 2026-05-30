Il Liverpool esonera Slot: Iraola è il candidato numero uno per la panchina dei Reds per il futuro

Il basco è vicino a diventare il nuovo mister degli inglesi dopo l'esonero di Slot

Arne Slot non è più l'allenatore del Liverpool. La notizia, ormai ufficiale, è stata diffusa direttamente dal club inglese attraverso una nota sul proprio sito: "Il Liverpool FC può confermare che Arne Slot lascerà il suo incarico di allenatore con effetto immediato e che il processo di nomina del suo successore è già in corso".

Con l'addio del tecnico olandese si apre ufficialmente il toto-panchina in casa Reds. In cima alla lista dei candidati per raccoglierne l'eredità c'è Andoni Iraola: l'allenatore basco è un profilo particolarmente stimato a livello internazionale e il suo nome, nelle ultime settimane, era già stato accostato a diverse panchine di prestigio tra cui quelle di Fiorentina, Milan e Crystal Palace.