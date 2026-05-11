Corriere Fiorentino: “Iraola uno dei nomi in agenda della Fiorentina, ma c’è il Chelsea e il Palace”

L’ipotesi Fiorentina negli ultimi giorni si sta allontanando

Il basco Andoni Iraola, che ha già annunciato l'addio al Bournemouth, resta uno dei nomi in agenda (gli altri erano Maresca e De Zerbi, ma vanno depennati), ma l'interesse del Chelsea e l'affondo degli ultimi giorni del Crystal Palace hanno allontanato l'ipotesi. Lo riporta il Corriere Fiorentino.