Iraola lascia il Bournemouth. Nazione sottolinea: “Paratici già lo conosce”

C'è una raffica di nomi per la panchina della Fiorentina

Discorso simile per Andoni Iraola che guida il Bournemouth. A fine stagione saluterà il club inglese ed è comunque conosciuto da Fabio Paratici. Raffica di nomi-candidati a parte, è chiaro che a breve la Fiorentina andrà a piazzare la mossa per risolvere la questione panchina. Il futuro comincia solo e soltanto da qui. Lo riporta La Nazione.