Ndour sempre più uomo chiave della Fiorentina. Nazione svela: "Il PSG ha mantenuto il 50% sulla rivendita"

Ndour è salito a quota 7 gol stagionali

Da promessa itinerante a certezza viola. Il trionfo dell'Allianz Stadium ha infatti consacrato definitivamente Cher Ndour: il gol contro la Juve è stato il manifesto della crescita del classe 2004, sempre più uomo chiave della squadra di Vanoli. Una rete pesante anche per il significato personale: Ndour è infatti salito a quota 7 gol stagionali, mai così tanti in carriera. Il suo record precedente era fermo ai 4 centri realizzati col Benfica B nel 2022/23.

La Fiorentina, del resto, aveva visto lontano quando nel gennaio 2025 aveva colto l'occasione di strapparlo al PSG. Un'intuizione importante per un talento dal percorso particolare: cresciuto tra vari settori giovanili italiani, Ndour aveva poi spiccato il volo verso l'Europa passando per Lisbona e Parigi, dove i francesi lo avevano aggregato ai grandi appena 19enne. Segno di qualità riconosciute da tutti. Non a caso il PSG, al momento della cessione ai viola, ha mantenuto il 50% sulla rivendita. Così scrive La Nazione.