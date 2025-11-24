Ripa: “Centrocampo in confusione. Fagioli non incide, Vanoli dovrà scegliere tra lui e Nicolussi Caviglia”

L’ex Fiorentina, Roberto Ripa, ha parlato a Lady Radio. Queste le sue dichiarazioni: “La Fiorentina ha affrontato la Juve con il piglio giusto. La Juve si era resa pericolosa: è stata una partita che se ti gira bene la vinci e se ti gira male la perdi. Il punto è quel mattoncino aggiunto di cui parlava Vanoli“.

L’ex difensore si è poi soffermato sul centrocampo: “Contro il Genoa aveva giocato Nicolussi Caviglia, contro la Juve ha giocato Fagioli che non ha inciso e non ha brillato, ma non ha fatto male: credo che a centrocampo qualcosa si dovrà rivedere, o Vanoli riesce a trovare un assetto funzionale ai giocatori a disposizione, anche se ci sono più mezzali che mediani e registi. Sugli esterni stiamo facendo tanta fatica, tranne Fortini che si è adattato bene sia a destra che a sinistra e quando è entrato ha avuto un bell’impatto. Gli esterni sono le armi più importanti nel 3-5-2 perché è lì che crei la superiorità numerica”.