Ripa: "Badelj sta riflettendo, DV pronti al rilancio."

Roberto Ripa ha parlato su Italia 7: “La Fiorentina ha meritato di portare a casa i tre punti da Torino, anche sotto il profilo del gioco. Ho visto un bel calcio e non era assolutamente scontato, per...

Roberto Ripa ha parlato su Italia 7: “La Fiorentina ha meritato di portare a casa i tre punti da Torino, anche sotto il profilo del gioco. Ho visto un bel calcio e non era assolutamente scontato, per mille motivi. La vittoria di domenica scorsa ci racconta di quanto sia forte questo gruppo, allenatore e società hanno fatto un grande lavoro in questo periodo. L’eredità morale che ci ha lasciati Davide è di vivere il calcio nella giusta maniera. E’ stato un ingrediente importante in questo momento. Mi ricordo ancora una frase dopo quello che è stato il suo dramma calcistico, l’esclusione da Euro 2016: ‘sono dispiaciuto, ma questo è il mio lavoro e non vedo l’ora di tornare in campo per riprovarci’. Lo stress c’è sempre in questo sport, ma non dimentichiamoci quello che ci ha lasciato Astori."