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Ripa: “Harrison è in difficoltà, al suo posto farei giocare Parisi che merita un ruolo in questa Fiorentina”

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Ripa: “Harrison è in difficoltà, al suo posto farei giocare Parisi che merita un ruolo in questa Fiorentina”

Redazione

16 Marzo · 16:39

Aggiornamento: 16 Marzo 2026 · 16:39

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Le dichiarazioni dell'ex difensore Viola, Roberto Ripa, in vista della gara di stasera tra Cremonese e Fiorentina

L’ex Viola Roberto Ripa è intervenuto ai microfoni di Lady Radio: “A me Harrison piace molto, ma credo che in questo momento sia in difficoltà, soprattutto nella fase offensiva. Al di là di qualche cross sbagliato o altri dettagli, il rendimento non è il massimo. Credo che Parisi debba avere un ruolo in questa Fiorentina e quindi preferirei vederlo alto con Gosens dietro. Gosens è uno che se ha qualche minuto nelle gambe lo devi mettere dentro”.

Aggiunge: “Non è facile cambiare l’obiettivo in corsa. Certo, a inizio anno abbiamo veramente sbagliato tutti sulle valutazioni, ma succede”. 

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