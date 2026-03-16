Ripa: “Harrison è in difficoltà, al suo posto farei giocare Parisi che merita un ruolo in questa Fiorentina”

L’ex Viola Roberto Ripa è intervenuto ai microfoni di Lady Radio: “A me Harrison piace molto, ma credo che in questo momento sia in difficoltà, soprattutto nella fase offensiva. Al di là di qualche cross sbagliato o altri dettagli, il rendimento non è il massimo. Credo che Parisi debba avere un ruolo in questa Fiorentina e quindi preferirei vederlo alto con Gosens dietro. Gosens è uno che se ha qualche minuto nelle gambe lo devi mettere dentro”.

Aggiunge: “Non è facile cambiare l’obiettivo in corsa. Certo, a inizio anno abbiamo veramente sbagliato tutti sulle valutazioni, ma succede”.