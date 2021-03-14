Freitas: "Vlahovic? Non mi ha stupito. Differenza con Haaland? Gioca già in Serie A"

Freitas parla di Vlahovic

"Non sono stupito da Vlahovic - ha detto Carlos Freitas a Radio Sportiva, a 17 anni già era diverso dagli altri attaccanti. Dusan ha approfittato della fiducia datagli da Prandelli. Importante per un 2000 essere a 12 gol. A fine allenamento rimaneva sempre per migliorare. Ha una grande personalità. Lo aspetta un futuro importante. La Fiorentina è stata fortunata che lui l'ha scelta, se fosse andato alla Red Bull avrebbe già segnato 30 gol e sarebbe stato venduto ad altissimi prezzi. La differenza con Haaland? Ha scelto subito un campionato importante".

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