Repubblica, Vlahovic, partita la trattativa per il rinnovo: Commisso, al suo rientro può sbloccare tutto

La crescita di Dusan Vlahovic è esponenziale, ora la missione della Fiorentina riguarda il rinnovo del centravanti. Da allontanare infatti ci sono le avance di club come Roma, Borussia Dortmund, Tottenham ma anche West Ham. L’obiettivo è blindare presto il calciatore in scadenza nel 2023. La trattativa è partita già, ma non è ancora nella sua fase calda. Commisso, al suo rientro in Italia, proverà a dare una svolta. Lo riporta Repubblica.

