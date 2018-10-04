Satin, agente di Pioli, avvistato a pranzo con Corvino. Rinnovo più vicino?

Novità in arrivo sul rinnovo di Pioli? Probabile. Quel che è certo è che oggi c'è stato un incontro fra Bruno Satin, manager del tecnico, e la dirigenza viola composta da Freitas e ovviamente dal dg P...

Novità in arrivo sul rinnovo di Pioli? Probabile. Quel che è certo è che oggi c'è stato un incontro fra Bruno Satin, manager del tecnico, e la dirigenza viola composta da Freitas e ovviamente dal dg Pantaleo Corvino. Le parti si sono viste prima nella sede viola e successivamente sono andate a pranzo in un ristorante in zona Campo di Marte. La volontà del mister c'è, quella della proprietà pure. Non basta che limare gli ultimi dettagli e il rinnovo sarà reso ufficiale.