Non solo Pioli, anche il direttore sportivo viola Carlos Freitas vuole dimettersi
Non solo Stefano Pioli. Una vera e propria rivoluzione quella che sta vivendo in queste ore la Fiorentina: dopo l'allenatore, potrebbe dimettersi anche Carlos Freitas, attuale direttore sportivo.Tutto...
A cura di Redazione Labaroviola
09 aprile 2019 17:20
Non solo Stefano Pioli. Una vera e propria rivoluzione quella che sta vivendo in queste ore la Fiorentina: dopo l'allenatore, potrebbe dimettersi anche Carlos Freitas, attuale direttore sportivo.
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