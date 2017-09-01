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Freitas: "Bruno Gaspar è un terzino forte, Diks tornerà pronto . A Firenze vogliono Messi e Cristiano Ronaldo

Siamo convinti delle qualità di Bruno Gaspar sia in fase difensiva che in fase offensiva" così il direttore sportivo Carlos Freitas

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
01 settembre 2017 11:20
Freitas: "Bruno Gaspar è un terzino forte, Diks tornerà pronto . A Firenze vogliono Messi e Cristiano Ronaldo -
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Conferenza stampa del direttore sportivo Carlos Freitas, queste le sue parole:

"Bruno Gaspar, si tratta di un giocatore che negli ultimi anni ha giocato partite importanti in Portogallo. Tutti i terzini che arrivano in Italia hanno bisogno di un periodo di adattamento, così come è successo a dei campioni che hanno fatto grandissime cose in Serie A. Siamo totalmente convinti dei suoi mezzi e di quello che può dare sia in fase difensiva che offensiva”

Se c’è un rimpianto per il mercato in entrata: “Certo, tutti in questo ambiente vorrebbero Messi, Ronaldo, Neymar ma non è sempre possibile (Ride n.d.r). Detto questo abbiamo fatto grandi sforzi per costruire una squadra competitiva, anche se adesso i ragazzi hanno bisogno di tempo”

Su Diks; “Il calcio olandese ha delle caratteristiche specifiche, sia per quanto riguarda i terzini che gli attaccanti. Diks è stato giudicato a lungo termine: andrà a giocare in una squadra importante, che farà la Champions. Così poi potrà tornare competitivo da noi”

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