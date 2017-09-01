Freitas: "Bruno Gaspar è un terzino forte, Diks tornerà pronto . A Firenze vogliono Messi e Cristiano Ronaldo

Siamo convinti delle qualità di Bruno Gaspar sia in fase difensiva che in fase offensiva" così il direttore sportivo Carlos Freitas

Conferenza stampa del direttore sportivo Carlos Freitas, queste le sue parole:

"Bruno Gaspar, si tratta di un giocatore che negli ultimi anni ha giocato partite importanti in Portogallo. Tutti i terzini che arrivano in Italia hanno bisogno di un periodo di adattamento, così come è successo a dei campioni che hanno fatto grandissime cose in Serie A. Siamo totalmente convinti dei suoi mezzi e di quello che può dare sia in fase difensiva che offensiva”

Se c’è un rimpianto per il mercato in entrata: “Certo, tutti in questo ambiente vorrebbero Messi, Ronaldo, Neymar ma non è sempre possibile (Ride n.d.r). Detto questo abbiamo fatto grandi sforzi per costruire una squadra competitiva, anche se adesso i ragazzi hanno bisogno di tempo”

Su Diks; “Il calcio olandese ha delle caratteristiche specifiche, sia per quanto riguarda i terzini che gli attaccanti. Diks è stato giudicato a lungo termine: andrà a giocare in una squadra importante, che farà la Champions. Così poi potrà tornare competitivo da noi”