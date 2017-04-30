Freitas: "Ritiro? Vediamo. Bernardeschi aveva un piccolo acciacco. La partita..."

Le dichiarazioni di Freitas dopo Palermo-Fiorentina

Al termine di Palermo-Fiorentina è intervenuto il direttore tecnico Carlos Freitas. Queste le sue dichiarazioni:

"La partita di oggi è lo specchio di tutta la stagione quando affrontiamo le squadre che si chiudono dietro la linea del pallone con il baricentro basso facciamo fatica. Ci mancano tanti punti quando giochiamo con squadre così. Andare in ritiro? Ne parleremo sicuramente, ma questo non è il momento di parlare di queste cose, dobbiamo metterci la mano sulla coscienza e riflettere su quello che è successo oggi, sapevamo di dover vincere ma non siamo stati bravi a mettere in difficoltà l'avversario. Bernardeschi? Aveva un piccolo acciacco, poi ne parlerà il mister. Sousa in bilico? Abbiamo ampiamente fatto capire che nei momenti di difficoltà il tecnico non è mai stato in bilico e terremo la stessa linea fino alla fine”.