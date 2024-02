Freitas: “La Fiorentina ha tutto per fare bene, bisogna ripartire da una vittoria per uscire dal tunnel”

Il dirigente sportivo portoghese, Carlos Freitas, ha parlato dei problemi emersi in casa viola in questa fase della stagione. Le sue parole durante il Pentasport di Radio Bruno:

“Bisogna vincere le partire e ripartire per poter uscire da questo momento difficile. Quando non si ottengono i 3 punti si avverte questo calo di fiducia. Sembrava, fino ad un certo punto, che la Fiorentina fosse assolutamente in Europa, adesso ci sono altre squadre che stanno facendo bene, come il Bologna. La Fiorentina ha il tempo per fare bene, la rosa per fare bene ed un allenatore molto competente. Io credo che la squadra, i giocatori e gli allenatori non si lascino toccare dalle dinamiche di mercato, a differenza dei tifosi. Piazza complicata Firenze? La Piazza e la proprietà devono fare un cammino insieme, deve esserci una capacità di comprendere le necessità dell’una e dell’altra parte. La Fiorentina è una squadra storica, ha una piazza affascinante, e questa è una cosa da prendere in considerazione da chi va a lavorare lì. Bisogna ripartire dalle qualità, il momento non è semplice ma si può uscire dal tunnel. Bisogna ripartire da questo, da una vittoria, per rientrare in un ciclo virtuoso. Ikoné? Oggi l’aspetto mentale è fondamentale. La maggior parte dei casi si guarda il rapporto uomo-palla, ma oggi nel calcio bisogna avere la qualità tattica, fisica ed anche mentale. Chi ha la qualità mentale oggi va più lontano nell’ambiente professionistico”.

