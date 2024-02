Il meccanismo della Fiorentina si è inceppato: solo 4 squadre peggio dei viola in Serie A nel 2024

Se i più grandi registi del mondo dovessero girare un film sull’inizio del 2024 della Fiorentina sarebbe certamente un film horror. La banda di Italiano è entrata nel nuovo anno da quarta in classifica, in piena corsa per la Champions League e non lontana dalla terza piazza occupata del Milan. Due mesi più tardi, si ritrova settima in classifica e lontana dalla lotta per l’Europa che conta, dopo aver raccolto la miseria di 5 punti in 7 partite. Il dato è ancor più preoccupante se paragonato alla media delle altre squadre di Serie A: infatti, solo Salernitana, Frosinone, Sassuolo e Lecce hanno fatto peggio del club gigliato, con le ultime due che hanno raccolto una sola vittoria nel 2024, guarda caso proprio contro la Fiorentina.

Adesso, nemmeno il calendario sorride ai viola: nel prossimo mese ci saranno Lazio, Torino, Roma, Atalanta e Milan, per un vero tour de force che potrebbe far scivolare la Fiorentina lontana dalle posizioni europee.

GATTUSO SI RIVELA NUOVAMENTE UN FLOP