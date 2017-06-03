È Carlos Freitas il grande protagonista della trattativa per portare Bruno Gaspar a Firenze, il terzino destro è davvero vicino alla Fiorentina

Anche La Nazione conferma la trattativa per il terzino destro classe 93. Si cerca l'accordo con il club dopo aver già trovato quello con il calciatore

Il nome nuovo che è uscito alla ribalta in queste ore è quello di Bruno Gaspar (classe 1993), terzino di destra che la scorsa stagione con il Vitoria Guimaraes. I portoghesi sono pronti a trattare considerato che il giocatore avdrà a scadenza nel 2019 e sono convinti che questo sia il momento giusto per monetizzare più possibile. Operazione questa seguita da Freitas, braccio destro di Corvino e profondo conoscitore del calcio portoghese. Le parti sono vicine e un’intesa potrebbe essere trovata a breve. Magari con il via libera proprio di Pioli appena diventerà ufficialmente allenatore della Fiorentina. Probabilmente all’inizio della prossima settimana. Inter permettendo.

Corvino, comunque, è sempre alla ricerca di soluzioni adatte a potenziare la difesa e la candidatura di Abdou Diallo del Monaco non è mai tramontata. Anzi. Non solo difesa, comunque, perché se nel Principato è stato impiegato prevalentemente in difesa in Belgio ha giocato anche come centrocampista di rottura, proprio davanti alla linea difensiva.

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