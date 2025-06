Freitas: “Pioli alla Fiorentina è la scelta giusta. Biraghi ha sempre onorato la maglia della Fiorentina”

L’ex dirigente della Fiorentina Carlos Freitas è intervenuto a Italia7 sulla situazione della Fiorentina: “Pioli è un grande uomo e un grande allenatore e ha già dimostrato il suo valore. Se questa è la volontà di tutti allora Pioli alla Fiorentina sarà una scelta giusta.”

Su Biraghi: “Cristiano è un amico e un bravo professionista. Quando lo prendemmo dal Pescara speravamo che facesse un buon percorso, ed è stato così: è cresciuto, è diventato il capitano della Fiorentina, ereditando la fascia di German e Davide. Ripeto che è un grande professionista e ha sempre rispettato la maglia.”

Su Gudmundsson: “Le qualità del ragazzo sono fuori discussione ma bisogna vedere se rientrerà nei piani del nuovo allenatore. Bisogna capire come si calerà nel nuovo contesto tattico. Albert ha tutto per sfondare.”

Sulla situazione attorno a Pradè: “Non mi permetto di giudicare coloro che svolgono il mio stesso mestiere, perchè sarebbe una grave mancanza di rispetto per loro.”

Su De Gea e Kean: “David è una garanzia, e avere in campo un giocatore come Kean è una fortuna, per cui devi fare di tutto per trattenerlo.”