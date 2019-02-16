Dalla Francia, il Monaco vuole Freitas come direttore sportivo. Il dirigente della Fiorentina...

Secondo quanto riportano dalla Francia e piu in particolare dal quotidiano francese dall'Equipe, l'attuale direttore sportivo della Fiorentina Carlos Freitas sarebbe nel mirino del Monaco come diretto...

A cura di Redazione Labaroviola 16 febbraio 2019 19:24

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