Dalla Francia, il Monaco vuole Freitas come direttore sportivo. Il dirigente della Fiorentina...
Secondo quanto riportano dalla Francia e piu in particolare dal quotidiano francese dall'Equipe, l'attuale direttore sportivo della Fiorentina Carlos Freitas sarebbe nel mirino del Monaco come diretto...
A cura di Redazione Labaroviola
16 febbraio 2019 19:24
Secondo quanto riportano dalla Francia e piu in particolare dal quotidiano francese dall'Equipe, l'attuale direttore sportivo della Fiorentina Carlos Freitas sarebbe nel mirino del Monaco come direttore sportivo. Secondo quanto si legge dovrebbe essere ballottaggio con Antonio Cordon.