Repubblica, Freitas hai 40 milioni disponibili, ce la fai a portare un terzino destro di livello a Firenze?

La Repubblica questa mattina si appella al direttore sportivo Carlos Freitas, e si spera nei suoi rapporti con Jorge Mendes

I problemi della difesa viola sono di nuovo emersi. Il direttore sportivo Carlos Freitas ha ancora, teoricamente, un quarantino (di milioni di euro) da spendere e magari potrebbe trovare qualche esterno difensivo di livello. Del resto Mendes (uno dei procuratori più famosi al mondo) ha spedito qui Dias e magari ha anche un terzino. Siamo nelle mani dei procuratori più potenti d’Europa, possibile che non ce ne siano due buoni nel giro? Magari basta muoversi un po’. Alonso, eroe in premier, era arrivato a parametro zero.

La Repubblica