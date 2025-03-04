7 anni fa la scomparsa di Astori, il ricordo di Freitas: "Una vita interrotta troppo presto. Per sempre Davide"

L'ex ds della Fiorentina Freitas ha voluto ricordare il capitano viola Davide Astori 7 anni dopo la sua scomparsa prematura

4 marzo 2018 - 4 marzo 2025. Sono passati ben 7 anni da quella maledetta domenica di Udine, data in cui l'eterno capitano della Fiorentina Davide Astori è venuto a mancare, lasciando un vuoto incolmabile nel cuore di tutti i tifosi viola (e non solo). Tra i tanti che hanno voluto ricordare il difensore centrale, spicca anche Carlos Freitas, ex direttore sportivo della Fiorentina tra il 2016 e il 2018, periodo in cui Astori vestiva già la maglia viola. Per questo motivo, il ds portoghese ha voluto ricordare Davide con un post su Instagram, accompagnato dalla seguente didascalia:

"Una vita interrotta prematuramente, però la tua memoria rimarrà. Per sempre, Davide."