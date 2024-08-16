Freitas: "La Fiorentina mi incuriosisce, però prima di dare giudizi ci vuole tempo"

L'ex direttore della Fiorentina ha commentato l'inizio della nuova stagione della squadra Viola pronta ad esordire

L'ex direttore sportivo della Fiorentina Carlos Freitas ha commentato il mercato Viola a RadioSportiva: "Mi incuriosisce molto la Fiorentina, credo che stia facendo una buona squadra però quando si fanno tanti cambiamenti c'è bisogno di tempo per dare giudizi quindi non mi sbilancio. La prima certezza è Palladino che ha fatto benissimo finora."

Sui giocatori nuovi: "Conosco Richardson perchè l'ho seguito in Francia ed ha qualità fisiche notevoli, Pongracic è perfetto per il campionato italiano. De Gea è un portiere di livello assoluto e sono curioso di vederlo dopo un anno fermo. Punto su Colpani e Kean che sono giovani ma che possono trascinare la squadra."

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