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Freitas: "In viola un'esperienza indimenticabile. La scomparsa di Astori ci ha segnati per tutta la vita"

Queste le parole rilasciate a Tribuna Expresso dall'ex direttore sportivo della Fiorentina Carlos Freitas: "Il posto dove mi è piaciuto di più lavorare è in Italia. Per me la Fiorentina è stata un'esp...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
21 novembre 2019 17:35
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Queste le parole rilasciate a Tribuna Expresso dall'ex direttore sportivo della Fiorentina Carlos Freitas: "Il posto dove mi è piaciuto di più lavorare è in Italia. Per me la Fiorentina è stata un'esperienza indimenticabile a livello umano. Il momento più difficile della mia vita è stato quel maledetto 4 marzo, la scomparsa di Davide Astori. Quella è stata una situazione estrema, quell'evento ti segna per il resto della tua vita".

 

 

 

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