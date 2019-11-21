Freitas: "In viola un'esperienza indimenticabile. La scomparsa di Astori ci ha segnati per tutta la vita"

Queste le parole rilasciate a Tribuna Expresso dall'ex direttore sportivo della Fiorentina Carlos Freitas: "Il posto dove mi è piaciuto di più lavorare è in Italia. Per me la Fiorentina è stata un'esp...

A cura di Redazione Labaroviola 21 novembre 2019 17:35

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