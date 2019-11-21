Freitas: "In viola un'esperienza indimenticabile. La scomparsa di Astori ci ha segnati per tutta la vita"
Queste le parole rilasciate a Tribuna Expresso dall'ex direttore sportivo della Fiorentina Carlos Freitas: "Il posto dove mi è piaciuto di più lavorare è in Italia. Per me la Fiorentina è stata un'esp...
A cura di Redazione Labaroviola
21 novembre 2019 17:35
Queste le parole rilasciate a Tribuna Expresso dall'ex direttore sportivo della Fiorentina Carlos Freitas: "Il posto dove mi è piaciuto di più lavorare è in Italia. Per me la Fiorentina è stata un'esperienza indimenticabile a livello umano. Il momento più difficile della mia vita è stato quel maledetto 4 marzo, la scomparsa di Davide Astori. Quella è stata una situazione estrema, quell'evento ti segna per il resto della tua vita".