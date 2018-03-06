"Ovunque tu sia, continua a difendere la nostra porta dalle retrovie" il bellissimo messaggio della figlia di Freitas
"Ovunque tu sia ora, continua a difendere la nostra porta dalle retrovie. Illumina il nostro cammino". Questo il messaggio di Barbara Freitas, figlia di Carlos Freitas, direttore sportivo della Fioren...
A cura di Redazione Labaroviola
06 marzo 2018 22:43
"Ovunque tu sia ora, continua a difendere la nostra porta dalle retrovie. Illumina il nostro cammino". Questo il messaggio di Barbara Freitas, figlia di Carlos Freitas, direttore sportivo della Fiorentina. Ecco il post su Instagram del dirigente viola: