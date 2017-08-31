ACF: domani la conferenza stampa di fine mercato, appuntamento alle ore 10 con Corvino e Freitas
All’interno della Sala stampa "Manuela Righini" si terrà la conferenza stampa di chiusura della sessione estiva di mercato
A cura di Redazione Labaroviola
31 agosto 2017 13:04
Questo il comunicato ufficiale comparso pochi minuti fa sul sito ufficiale di ACF Fiorentina, violachannel.tv: “Domani, venerdì 1 Settembre, alle ore 10:00, all’interno della Sala stampa “Manuela Righini” dello Stadio “Artemio Franchi”, si terrà la conferenza stampa di chiusura della sessione estiva del Calciomercato per la stagione 2017/18. All’incontro con i giornalisti presenzieranno il Direttore Generale dell’Area Tecnica Pantaleo Corvino e il Direttore Tecnico Carlos Freitas“.