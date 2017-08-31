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ACF: domani la conferenza stampa di fine mercato, appuntamento alle ore 10 con Corvino e Freitas

All’interno della Sala stampa "Manuela Righini" si terrà la conferenza stampa di chiusura della sessione estiva di mercato

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
31 agosto 2017 13:04
ACF: domani la conferenza stampa di fine mercato, appuntamento alle ore 10 con Corvino e Freitas -
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Questo il comunicato ufficiale comparso pochi minuti fa sul sito ufficiale di ACF Fiorentina, violachannel.tv: “Domani, venerdì 1 Settembre, alle ore 10:00, all’interno della Sala stampa “Manuela Righini” dello Stadio “Artemio Franchi”, si terrà la conferenza stampa di chiusura della sessione estiva del Calciomercato per la stagione 2017/18. All’incontro con i giornalisti presenzieranno il Direttore Generale dell’Area Tecnica Pantaleo Corvino e il Direttore Tecnico Carlos Freitas“.

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