Freitas: "Toledo e Zarate in uscita gia a Gennaio. Gabbiadini.."
Ai microfoni di Rai Sport ha parlato il DS della Fiorentina Freitas. Queste le sue parole: "Non è facile giocare contro il Napoli al San Paolo, una squadra che gioca un ottimo calcio. Zarate e Toledo?...
A cura di Matteo Fabiani
24 gennaio 2017 23:36
Ai microfoni di Rai Sport ha parlato il DS della Fiorentina Freitas. Queste le sue parole: "Non è facile giocare contro il Napoli al San Paolo, una squadra che gioca un ottimo calcio. Zarate e Toledo? Sono in uscita entrambi, per Mauro c'è qualche dettaglio da limare, per Hernan ci vorrà qualche giorno. Mercato? Il mercato è ancora aperto. Gabbiadini? Non c'è mai stata una trattativa con il Napoli o con l'entourage del giocatore".