Freitas: "Toledo e Zarate in uscita gia a Gennaio. Gabbiadini.."

Ai microfoni di Rai Sport ha parlato il DS della Fiorentina Freitas. Queste le sue parole: "Non è facile giocare contro il Napoli al San Paolo, una squadra che gioca un ottimo calcio. Zarate e Toledo?...

A cura di Matteo Fabiani 24 gennaio 2017 23:36

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