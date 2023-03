Freitas: “Biraghi? Quando lo portai a Firenze capii subito che sarebbe stato in grado di indossare questa maglia”

Non la pensa diversamente Carlos Freitas, il direttore sportivo che nell’estate 2017 portò in viola un giovanissimo Biraghi dal retrocesso Pescara. Anche in quel caso Firenze mostrò subito dubbi ma i fatti hanno poi raccontato qualcosa di diverso: «Quando parlo di Cristiano mi vengono in mente due valori: spessore umano e personalità. Le sue frasi da capitano vero non mi stupiscono. Quando lo portai a Firenze capii subito che sarebbe stato capace di indossare una maglia pesante come quella. Nessuno gli ha regalato nulla: ha fatto tutta la gavetta necessaria e spero che coroni il suo percorso vincendo un trofeo in viola». Lo scrive il Corriere dello Sport.

