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Ufficiale: Il ds Carlos Freitas rinnova fino al 2019, comunicato ACF...

ACF Fiorentina comunica che il Direttore Tecnico dell’Area Sportiva, Carlos Freitas, ha rinnovato il proprio contratto fino al 30 giugno 2019. La Società si congratula con il Direttore per il compito...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
07 luglio 2017 18:30
Ufficiale: Il ds Carlos Freitas rinnova fino al 2019, comunicato ACF... -
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ACF Fiorentina comunica che il Direttore Tecnico dell’Area Sportiva, Carlos Freitas, ha rinnovato il proprio contratto fino al 30 giugno 2019. La Società si congratula con il Direttore per il compito svolto fino a questo momento e gli augura un proficuo lavoro per le prossime stagioni sportive.

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