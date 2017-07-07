Ceccarini: "Kalinic? Ramadani a Milano, ma non c'è fretta. Tutti vogliono Chiesa..."
Il giornalista di sportmediaset Niccolò Ceccarini ha parlato a Tmw Radio: “Kalinic? Ieri c’era Ramadani a Milano. Il croato vuole il Milan, ma i rossoneri non hanno fretta. La Fiorentina in questo mom...
A cura di Redazione Labaroviola
07 luglio 2017 18:34
Il giornalista di sportmediaset Niccolò Ceccarini ha parlato a Tmw Radio: “Kalinic? Ieri c’era Ramadani a Milano. Il croato vuole il Milan, ma i rossoneri non hanno fretta. La Fiorentina in questo momento è concentrata su tante trattative, ed i viola sono impegnati a respingere tutti gli assalti dei top club europei per Chiesa”.